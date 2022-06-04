"МиГи - лучшее немедленное решение для поддержки украинцев": Генерал США призвал Запад как можно скорее передать Украине истребители
Генерал-командующий Национальной гвардии Калифорнии Дэвид Болдуин призвал американских и других западных чиновников рассмотреть возможность как можно скорее передать Украине истребители
Об этом пишет Politico.
"МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это варианты, которые следует изучить как можно скорее", - сказал Болдуин.
Ранее он заявил журналистам, что американские военные чиновники сотрудничают с украинскими коллегами по запросу Киева в западные страны относительно истребителей, чтобы помочь отразить вторжение России.
"Есть много хорошего в том, что они идут на МиГи, потому что они уже научены этому, но если они собираются использовать самолеты западного типа, то обсуждается количество, типы и возможности самолетов, которые могут быть доступны", – отметил Болдуин.
Члены Национальной гвардии Калифорнии имеют давние отношения с украинскими военными. Гвардейцы тренируются вместе с украинскими коллегами в Восточной Европе в рамках государственного партнерства с 1990-х годов.
С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, члены гвардии также помогали Киеву составлять запросы в Пентагон относительно оружия для использования против российских сил, сказал Болдуин.
Болдуин отметил, что члены Калифорнийской гвардии, в частности, пилоты, ежедневно общаются с украинскими солдатами и летчиками, чтобы поделиться тактикой и идеями.
- Напомним, Джо Байден объявил, что США отправят в Украину передовые ракетные системы . Новое оружие – реактивная система залпового огня Himars или РСЗО: мобильный блок, который может одновременно запускать несколько высокоточных ракет.
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