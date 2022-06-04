Об этом пишет Politico.

"МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это варианты, которые следует изучить как можно скорее", - сказал Болдуин.

Ранее он заявил журналистам, что американские военные чиновники сотрудничают с украинскими коллегами по запросу Киева в западные страны относительно истребителей, чтобы помочь отразить вторжение России.

"Есть много хорошего в том, что они идут на МиГи, потому что они уже научены этому, но если они собираются использовать самолеты западного типа, то обсуждается количество, типы и возможности самолетов, которые могут быть доступны", – отметил Болдуин.

Члены Национальной гвардии Калифорнии имеют давние отношения с украинскими военными. Гвардейцы тренируются вместе с украинскими коллегами в Восточной Европе в рамках государственного партнерства с 1990-х годов.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, члены гвардии также помогали Киеву составлять запросы в Пентагон относительно оружия для использования против российских сил, сказал Болдуин.

Болдуин отметил, что члены Калифорнийской гвардии, в частности, пилоты, ежедневно общаются с украинскими солдатами и летчиками, чтобы поделиться тактикой и идеями.

Напомним, Джо Байден объявил, что США отправят в Украину передовые ракетные системы . Новое оружие – реактивная система залпового огня Himars или РСЗО: мобильный блок, который может одновременно запускать несколько высокоточных ракет.

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