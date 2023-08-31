Мифы вокруг истории и вся правда о рашизме: в Украине запустили просветительский проект
31 августа состоялась презентация совместного просветительского проекта Медиацентра Украины и Института национальной памяти под названием "Мифы вокруг истории Украины и вся правда о рашизме", который должен развенчать самые распространенные стереотипы и предрассудки, существующие о нашей стране и народе
Об этом говорилось на презентации.
"После полномасштабного вторжения России в Украину интерес к нашей стране со стороны иностранцев существенно возрос. В Украину приехало большое количество западных журналистов, освещающих тему войны. Но опыт показал, что у них нет исторического, культурного и социального контекста этой войны. Много представлений об Украине сформировано российской пропагандой, которая пустила корни по всему миру", - говорится в описании к проекту.
Сообщается, что именно поэтому Медиацентр и институт нацпамяти решили создать просветительский проект, который в форме коротких видео поможет раскрыть контекст войны для иностранной и внутренней аудитории, а также развеять мифы вокруг истории Украины и раскрыть всю правду о рашизме.
Проект состоит из двух серий видеороликов, которые помогут больше узнать об истории противостояния России и Украины, разрушат многолетние мифы и раскроют природу преступлений врага.
В первом ролике рассказали о том, сколько действительно идет война между Украиной и Россией. Специалисты развенчивают миф о вроде бы гармоничном сосуществовании украинского и русского народов в течение лет и объясняют, почему российско-украинская война началась не в 2022, и даже не в 2014 году.
Проект "Мифы вокруг истории Украины и вся правда о рашизме" реализуется на украинском и английском языках.
- В Украине 26 августа состоялась премьера документального фильма "Война (не) женское дело": фильм рассказывает истории украинских военнослужащих.
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