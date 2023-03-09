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OPINION

Мифы великой войны

Игорь Гулик
9 мартa, 2023 четверг
20:07
Мнение

Поэтическая версия героического сопротивления украинцев современному нашествию соседних орков еще ждет своего автора, без сомнения, будут написаны целые саги о нашей войне

В контексте боевых действий мы часто слышим опровержение фейков вражеской пропаганды, особенно, когда речь идет о так называемом "хлопке" на территории России или до сих пор невыясненных обстоятельств взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток-2. С одной стороны, все как правильно, как книга пишет. Что-то продиктовано стратегическими соображениями, что-то условиями партнерства с теми, кто дает нам оружие. Обычный человек не способен охватить всю полноту картины великой войны, тем более – таинственное закулисье ее дипломатической или разведывательной составляющей.

Однако есть еще один аспект дела, о котором мы нечасто задумываемся, но он, тем или иным образом, накладывает существенный отпечаток на "народную историю войн", историю ненаписанную, устную, которая, — и это феномен, — часто живет значительно дольше, чем научные фолианты и "работает" убедительнее любых официальных трактовок. И тут как-то даже не с руки говорить о "фейке", насколько крепко он цепяется в мозгах даже не одного, а нескольких поколений.

Речь – о мифах. Именно так — о мифах великих войн, своеобразных интерпретациях событий, со значительными, а, может, сплошь, — фантазиями, творческими домыслами и метафорами.

К примеру, что знает более или менее образованный украинец о Колиивщине? Сегодня, в день рождения Шевченко, как раз годится такой пример. Так вот, большинство наших современников скажут вам о "Гайдамаках", о Яреме, освященных ножах, вспомнят даже несколько поэтических строк этого произведения. Даже я в детстве листал прекрасное иллюстрированное издание "Гайдамаков" и затаив дыхание, слушал, как отец читает вслух мне, малому, непостижимую быль той далекой войны. Это уже потом мне рассказали "чужие люди" о "национально-освободительном духе" поэмы, а потом я самостоятельно узнавал о подлинных обстоятельствах большого сдвига украинства.

Но ведь в основе остался миф, — Шевченков миф той войны. И это, пожалуй, самое существенное, что остается с человеком навсегда…

Так и сейчас. Поэтическая версия героического сопротивления украинцев современному нашествию соседних орков еще ждет своего автора, несомненно, будут написаны целые саги о нашей войне. Все будет впереди, но уже сейчас мы имеем первые мифологические интерпретации побед наших защитников, возможно, "приперченные" эмоциями, догадками и даже "творческими домыслами". И что, это плохо? Что, стоит сразу бросаться опровергать их, выхолащивая суть, сводя метафорическую легенду к короткому сухому чиновничьему докладу? Полагаю, не стоит и даже вредно.

Сколько бы официальные спикеры не убеждали нас в том, что российский разведывательный самолет в Беларуси существенно повредили не украинские ССО, — в народе будет жить и этот миф о вездесущих украинских мстителях. Сколько бы мы не открещивались от причастности к эффектному устранению Дарьи Дугиной прошлым летом, — разве это не вдохновляющий и мотивирующий миф о прототипе украинского Моссада, о котором "теоретики" начинают разговор только сейчас?

Заметьте, каждая попытка власти (а их было немало) "слепить" удобных ей "героев" вроде "мата хари"-эскортницы, вызывает иронию и гомерический хохот, в отличие от рождающихся среди народа легенд.

И пусть специалисты сколько угодно рассказывают нам о "теоретической невозможности" диверсии на Северных потоках, конечно, имея в виду истинную цель настоящих сценаристов этого "теракта", — украинцам хочется верить во всесилие именно наших спецслужб. И взрывы и пожары в далекой российской глубинке, куда не достигают ни наши беспилотники, ни ракеты, — в общественном воображении окутываются пусть даже нереальными, однако такими сладкими для измученных, потрепанных нервов, деталями об одиночках-мстителях из-под Боярки или из Карпат.

Так появляются новые "Илиады" о неизвестных из ежедневных сводок Генштаба героев, сдерживающих целые полки орков, так рождается великий эпос великой войны, мифологизированный, зато привлекательный и мотивационный. И "призрак Киева" (который таки существует), и реальный защитник Змеиного вместе со своим крылатым изречением в адрес российского корабля, не были бы столь яркими без примеси фольклора.

Поэтому давайте лелеять мифы великой войны. Они делают нас сильнее, хотя бы из-за причастности к нации новейших спартанцев и гайдамаков.

И, я убежден, пройдет много лет, и они будут жить, интерпретированные поэтами и песенниками, давая понимание потомкам о цене нашей Победы.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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