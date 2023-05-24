Мифы России о защите Белгородской области разрушаются
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что РФ разрушает все мифы о возможности защищать население Белгородской области
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Эксперт подчеркнул, что население поняло, что власти в очередной раз не заботятся о них.
"Мы видим, что эти рейдовые действия российских добровольцев продемонстрировали низкую эффективность российской армии, пограничных войск. Также создали новую реальность, на которую российская армия должна реагировать. То есть мы видим, что никаких систем обороны там не построено - заходи кто хочет. Фактически разрушаются все мифы российской стороны о том, что они способны защищать там собственное население", - рассказал Згурец.
Пока информации о продолжении в Белгороде и области рейдовых действий легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса нет.
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"Если брать только тактику, то фактически рейдовые действия совершают там до трех суток, они (добровольцы, - ред.) опираются на собственные запасы топлива и боеприпасов. По тактическим расчетам добровольцы должны уже за это время вернуться на украинскую территорию, но подтверждений этого еще нет", - добавил директор информационно консалтинговой компании.
Также Згурец заметил, что рейд проходит без захвата российских территорий.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
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