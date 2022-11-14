Сначала с помощью денег и власти покорив себе самых умных и образованных представителей общества. Одних цинично убив, как Старовойтову, Хлебникова, Эстемирову, Политковскую, Литвиненко, Юшенкова, Маркелова и Бабурову, или публично, как Немцова, казнив, или угробил, как Магнитского, или просто отправив на зону, как Ефремова, Навального, выбросив из игры Кара-Мурзу, или заставив покинуть Россию, как Березовского и Чичваркина. И это только список тех, о которых общеизвестно. А сколько еще жертв этого античеловеческого режима?

Что касается других, то их банально купили — либо назначением на высокие должности в исполнительной власти, либо депутатскими мандатами, либо должностями худруков в наиболее популярных театрах, либо бюджетными деньгами на творческие проекты или патриотические гастроли, или даже финансовой поддержкой их благотворительных намерений.

Затем, выдавив или дискредитировав оставшихся.

А впоследствии превратив так называемый "глубинный народ" в глобальное телезомби, где все единодушно и уверенно могут убеждать даже своих близких, способных увидеть белое в самом черном квадрате, и наоборот.

Мир Оруэлла усилиями коллективного Путина явился во всем своем ужасном проявлении. Воображаемый мир "1984" стал реальным в 2022-м.

Отношение западной цивилизации к путинской России довольно стремительно преодолело путь от непонятно удивленного к откровенно презрительному. И если вчера еще был страх, то сегодня почти всюду нескрываемые отвращение и игнор

И оказалось, что русская культура вместе с литературой, несмотря на все свои декларируемые принципы, бессильна против новоявленного Антихриста, который даже церковь заставил служить в роли воспевателя жесткой, кровавой и при этом невероятно бессмысленной войны.

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Войны, ежедневно переписывающей историю, в процессе которой вчерашние предметы литературного исследования на глазах превращаются в объекты для черных списков.

Отношение западной цивилизации к путинской России довольно стремительно преодолело путь от непонятно удивленного к откровенно презрительному. И если вчера еще был страх, то сегодня почти повсюду не скрываемые отвращение и игнор.

Да, есть еще те, кто остался "путинистами", они затаились, погрузились в молчаливую тишину, то и дело выражая свою поддержку.

Это эффект ожидания, попытки уверить себя, что "Путин все же снова всех переиграет". Но они будут первыми раскаиваться, как только фигура их "новоявленного кумира" отойдет в историю.

Став фундаментом для "русского мира", русская культура и литература сама вынесла себе черную метку. Ведь теперь все, что нес с собой "русский мир", автоматически связывается с убийствами, насилием и изнасилованием, ракетными обстрелами и бомбардировками.

А русскую культуру и литературу будет ждать болезненный путь раскаяния. Украинцы во всем мире будут питать костер хейта, как только снова кто-нибудь попытается отделить русскую литературу с культурой от политики, найти очередных "хороших русских". И этот хейт и ненависть с презрением не на одно поколение.

Да, казалось бы, какое отношение Пушкин имеет к бомбардировкам Киева, Харькова, Сум, Винницы, насилия в Буче и Изюме, истребления и братских могил Мариуполя.

Но имеет. Вчерашний культурный герой 2000-х за блестящие воспроизведенные роли на экране бригадного Саши Белого или того же Пушкина с Есениным, став придворным путинским доверенным лицом, собственноручно замазал Пушкина своим цитированием его послания "Клеветникам России".

Став фундаментом для "русского мира", русская культура и литература сама вынесла себе черную метку. Ведь теперь все, что нес с собой "русский мир", автоматически связывается с убийствами, насилием и изнасилованием, ракетными обстрелами и бомбардировками.

Сейчас эта волна уже набрала обороты. Но спасти ее от настоящего цунами сможет только фактическая ликвидация Путина или лишение его власти. И настоящий мир. О мире с Путиным никто из представителей официального Киева не будет больше говорить.

Ведь после холодной зимы, пожалуй, самой холодной со времен Второй мировой, и ее ужасающих последствий, Запад тоже встретит весну со стойким отвращением ко всему, что символизирует собой "русский мир".

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Об авторе. Алексей Биловол, политический эксперт

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