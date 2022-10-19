Тема программы: "Миф о "великой культуре", его создатели и герои"

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Что предполагает миф "великой русской культуры"?

Почему украинцы склонны так переоценивать русскую классику?

Как это влияет на нас сегодня и наши контакты с другими культурами?

Когда и кто формировал в России идеи примата интересов государства, личной жертвы этому государству? Когда возникла идея о сакральной миссии России возглавить другие народы, независимо от их желания?

Как творилась догма "нового исторического сообщества - советского народа" и когда мы стали "младшими братьями" россиян?

Почему великая русская культура является "продуктом деятельности несвободных людей для несвободных людей"?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы на события сегодняшние.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года - ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "Первый". Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.

Юрий Макаров – журналист, телеведущий, документалист, писатель. Обозреватель журнала "Украинская неделя", главный редактор телевидения НСТУ, глава Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, член Украинского ПЕН.

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).