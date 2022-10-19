Миф о "великой культуре", его создатели и герои: Юрий Макаров в онлайн-проекте "Имена собственные"
19 октября в 19:00 состоится восемнадцатый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостем которого станет Юрий Макаров, журналист, телеведущий, документалист, писатель
Тема программы: "Миф о "великой культуре", его создатели и герои"
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Что предполагает миф "великой русской культуры"?
- Почему украинцы склонны так переоценивать русскую классику?
- Как это влияет на нас сегодня и наши контакты с другими культурами?
- Когда и кто формировал в России идеи примата интересов государства, личной жертвы этому государству? Когда возникла идея о сакральной миссии России возглавить другие народы, независимо от их желания?
- Как творилась догма "нового исторического сообщества - советского народа" и когда мы стали "младшими братьями" россиян?
- Почему великая русская культура является "продуктом деятельности несвободных людей для несвободных людей"?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы на события сегодняшние.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года - ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "Первый". Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.
Юрий Макаров – журналист, телеведущий, документалист, писатель. Обозреватель журнала "Украинская неделя", главный редактор телевидения НСТУ, глава Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, член Украинского ПЕН.
Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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