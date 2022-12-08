Миф о "силе русского оружия" рухнул окончательно. Дальше рухнет сама Россия
Российские планы по организации в Украине тотального блекаута и гуманитарной катастрофы провалились
Российские планы по организации в Украине тотального блекаута и гуманитарной катастрофы провалились. Благодаря украинским ПВО.
Далее в Украине плюсовые температуры, больше генераторов и больше систем ПВО. Лучшие системы в мире.
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Вместо этого удар по их военному аэродрому в Энгельсе беспилотниками и уничтоженные там военные бомбардировщики показывает насколько уязвима сама Россия.
Российские планы по организации в Украине тотального блекаута и гуманитарной катастрофы провалились. Благодаря украинскому ПВО
Запасы ракет у них на критически низком уровне. Для их производства нужно время и главное – комплектующие, очень ограниченные санкциями.
Миф о "селе русского оружия" рухнул окончательно.
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Они ничего не могут поделать с нашей армией на поле боя, ну и постепенно наше небо закрывается для них, как показал сегодняшний хорошо подготовленный, дорогой и неэффективный обстрел.
Дальше рухнет сама Россия.
Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.
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