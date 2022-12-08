Российские планы по организации в Украине тотального блекаута и гуманитарной катастрофы провалились. Благодаря украинским ПВО.

Далее в Украине плюсовые температуры, больше генераторов и больше систем ПВО. Лучшие системы в мире.

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Вместо этого удар по их военному аэродрому в Энгельсе беспилотниками и уничтоженные там военные бомбардировщики показывает насколько уязвима сама Россия.

Российские планы по организации в Украине тотального блекаута и гуманитарной катастрофы провалились. Благодаря украинскому ПВО

Запасы ракет у них на критически низком уровне. Для их производства нужно время и главное – комплектующие, очень ограниченные санкциями.

Миф о "селе русского оружия" рухнул окончательно.

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Они ничего не могут поделать с нашей армией на поле боя, ну и постепенно наше небо закрывается для них, как показал сегодняшний хорошо подготовленный, дорогой и неэффективный обстрел.

Дальше рухнет сама Россия.

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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