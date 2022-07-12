Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Именно обращение Российской Федерации к Ирану за помощью означает крушение мифа о непобедимости России. Россия постоянно навязывала миру миф о том, что они самые лучшие, сильные и мощные. Если через четыре месяца в России нечем уж воевать и она обращается к Ирану, чтобы получить помощь с беспилотниками и расконсервирует устаревшую технику, то это означает, что вскоре российская военная машина терпит поражение", - объяснил Огрызко.

Дипломат уверен, что в скором времени у Украины будет не только моральное, но и практическое преимущество в войне против Украины.

"Обращение России к Ирану за помощью, по моему мнению, является подтверждением того, что в скором времени у Украины будет не только моральное, но и практическое преимущество в войне с Россией. Поскольку сколько бы там Иран ни предоставил беспилотников России, это ничто по сравнению с помощью, которую нам предоставляют западные партнеры, поэтому мы сейчас подходим к той точке, когда Россия будет уменьшать свой потенциал, а Украина только наращивать", - добавил он.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

12 июля в парламенте Ирана объявили, что на следующей неделе страну посетит российский диктатор Владимир Путин .

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