"Миф о единстве путинской России закончился": глава МИД Италии о мятеже Пригожина
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что мятеж главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина разрушил миф о единстве путинской России и ослабил российскую армию
Об этом он сказал в интервью изданию Il Messaggero .
"Миф о единстве путинской России разрушен. Эта внутренняя эскалация разделила российских военных. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", - считает Таяни.
Он также отметил, что из-за произошедших событий российская армия стала слабее.
"Надеюсь, теперь мир ближе. Мы ждем, чтобы понять следующие шаги России в Украине", - добавил глава МИД.
Министр считает, что вторжение в Украину стало "бумерангом для Путина", поскольку россияне не смогли победить, а блицкриг провалился. По его словам, теперь враг "расплачивается за противоречие военного аппарата".
Таяни отмечает, что главная задача сейчас – вернуть российские войска на позиции до 24 февраля 2022 года, а уже после этого можно заниматься вопросом аннексированного Крыма.
"Понятно, что никто никогда не признавал Крым частью Российской Федерации", - подчеркивает он.
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.
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