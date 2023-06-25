"Миф о единстве путинской России закончился": глава МИД Италии о мятеже Пригожина

Об этом он сказал в интервью изданию Il Messaggero .

"Миф о единстве путинской России разрушен. Эта внутренняя эскалация разделила российских военных. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", - считает Таяни.

Он также отметил, что из-за произошедших событий российская армия стала слабее.

"Надеюсь, теперь мир ближе. Мы ждем, чтобы понять следующие шаги России в Украине", - добавил глава МИД.

Министр считает, что вторжение в Украину стало "бумерангом для Путина", поскольку россияне не смогли победить, а блицкриг провалился. По его словам, теперь враг "расплачивается за противоречие военного аппарата".

Таяни отмечает, что главная задача сейчас – вернуть российские войска на позиции до 24 февраля 2022 года, а уже после этого можно заниматься вопросом аннексированного Крыма.

"Понятно, что никто никогда не признавал Крым частью Российской Федерации", - подчеркивает он.