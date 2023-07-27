"Нигде, как в Карпатах, я почувствовала, что массовый переход на украинский язык украинцев — это миф. Русский от туристов слышно постоянно и отовсюду. Хотя бы, казалось, вот вам языковая среда, — практикуйте..". Это пост в фейсбуке одной столичной журналистки, бывшей львовянки, с которым я полностью согласен, за исключением одного. Журналистка забыла указать, кто автор, творец этого мифа. Умышленно или нет, просто не задумывалась над этим, не обратила внимание, что автором мифа являются журналисты.

Да, еще до начала этой страшной войны, на фоне признания Россией "независимости" "Л/ДНР" в соцсетях запустили флешмоб "Я перехожу на украинский ". Кто только на этом не пиарился! Торжественно, в интервью перед камерами. А потом "я прекрасно понимаю и говорю по-украински, но вы же понимаете, русский следует оставить".

Именно журналисты разнесли по всем эфирам заявления наших известных людей, наших футболистов, артистов и, конечно, политиков, наших селебрити о часто так называемом массовом переходе на украинский язык.

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Сам факт того, что ты на 32-м году независимости своей страны, во время войны за эту независимость, переходишь на ее государственный язык, несколько странный подвиг. Это если очень деликатно об этом говорить. А еще нужно добавить, что во многих случаях это был просто еще один информационный повод напомнить о себе, а для представителей шоу-бизнеса как для политиков - это все. Ведь потом мы слышим, что нашим "звездам" не даются шутки на украинском, после этого стало как-то совсем отвратительно.

Но переход на украинский происходит, это правда, только не массово. Массово это в совдепии было, потому что массово — это колхоз. Мы это проходили, в колхоз массово загоняли наших родителей и дедов, в пионеры и комсомол массово принимали уже нас, мое поколение. Можно добавить и более новые времена, когда бывшие коммунисты массово становились верующими националистами, или массовый переход прихожан московского патриархата в украинскую православную церковь.

Да, люди, которые подобно поэту и воину Вышебаби, "я разговорный украинский в Краматорске до 16-ти лет не слышал", переходят на украинский. Это не просто, порой это тяжело. Украинский они слышали в метро, когда объявляют станции, по радио, с властных трибун – ну, и телевизор, конечно: футбол, сериалы, новости. Интернет – это сплошное "па русски" был и есть даже сейчас. Откройте сайт интернет-магазина. В углу сверху: рус/укр.

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Двуязычие у нас узаконено? Наши граждане настолько тупы, что не поймут текст на украинском языке? Окуните их в украиноязычную среду, заберите это русское чудовище – и дайте им шанс банально выучить родной язык.

Да, родной язык, потому что если верить опросам социологической группы "Рейтинг ", проведенным 17-18 августа 2022 года, только на русском общаются дома 13% украинцев. Хотелось бы верить во всю эту статистику, но я помню первую волну беженцев, жертв этой войны: из украинского в их языке было только "что" вместо "що". Это для этих соотечественников "рус"? Русифицированные города-миллионники уже стали украиноязычными и слова из песни "Вона" уже не актуальны? Нет, к сожалению.

Центральные издания просто добавили опцию "укр" – "рус" оставили. Я знаю только один сайт, который сделал все по-честному. "Русская версия Бабеля закончилась с началом войны, ее больше никогда не будет. Зато есть английский". Все. Остальное рус/укр или модное eng, где украинский в роли бедной родственницы. Самое отвратительное паскудство – когда украинским пренебрегают те издания, где в названии есть "украинский", "по-украински".

Нет, переход на украинский – не миф. Он есть, такие случаи далеко не единичны, но, конечно, не массовые. И это хорошо, это должен быть сознательный выбор, требующий усилий и желания. Желание слушать украинскую музыку, читать украинскую литературу, говорить со своими детьми, а не только избирателями, и то не на камеру, говорить дома на украинском.

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Это требует больших усилий, воли, желания выйти из зоны комфорта, ведь украинское медиапространство, не говоря уже о телевизоре и радио, не требует от украинца знания его родного языка, да и вокруг тебя все понимают, почти кругом. Случаются, правда, у некоторых городах, и то где-то за Збручем, на Западе Украины, такие упрямые продавцы, прохожие, официанты, таксисты, обычные горожане, крестьяне, не хотят, а часто не могут отвечать тебе "па русские". Они, эти странные люди, говорят, что русский — это язык агрессора, и за что мы тогда собственно воюем, за какую Украину? Поэтому здесь, пожалуйста, только на украинском, пусть будет с ошибками, но говорите на украинском. Собственно тогда и приходится немного напрягать извилины, привлечь голову, вспоминая, что там в той школе на уроках украинского изучали, или притворялись, что учат, как там говорили дикторы, бабушка в деревне, и вообще, как то так вот взять и впервые в жизни самому начать говорить на украинском языке.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Майкл Мишкало (Михаил Мишкало), журналист, писатель

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