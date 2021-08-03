МИД запустил испаноязычную версию сайта Украины

Об этом сообщил министр Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Сегодня мы запустили официальный сайт Украины на испанском: https://ukraine.ua/es/. Более 400 млн человек в Испании, Мексике, Латинской Америке и во всем мире смогут узнать об Украине", - написал Кулеба.

Он отметил, что это третья языковая версия сайта за два месяца.