МИД запустил испаноязычную версию сайта Украины
Министерство иностранных дел запустило сайт Украины на испанском языке
Об этом сообщил министр Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Сегодня мы запустили официальный сайт Украины на испанском: https://ukraine.ua/es/. Более 400 млн человек в Испании, Мексике, Латинской Америке и во всем мире смогут узнать об Украине", - написал Кулеба.
Он отметил, что это третья языковая версия сайта за два месяца.
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