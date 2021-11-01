МИД выразил протест в связи с ликвидацией центров украинских меньшинств в России

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

"Очередным проявлением попыток российских властей стереть национально-этническую идентичность украинцев в России стало решение Артемовского городского суда Приморского края о ликвидации автономной некоммерческой организации "Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительский центр "Просвита". Власти РФ не только не демонстрируют намерения защищать права украинцев России, но и всячески ограничивают возможности участия в процессе принятия решений по вопросам, касающихся их, препятствуя любым попыткам их самоорганизации", - говорится в заявлении.



В министерстве отметили, что в течение 2011-2020 годов ликвидировали 3 организации: Федеральную национально-культурную автономию украинцев России, Объединение украинцев России, Омскую региональную ОО "Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин".



Кроме того, российские власти признали Всемирный конгресс украинцев "нежелательной организацией", а также уничтожили Библиотеку украинской литературы в Москве.



В МИДе отметили, что Россия должна выполнять свои обязательства по защите меньшинств в соответствии с рядом мировых соглашений: Международной конвенцией ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Европейской конвенции по правам человека, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.



"Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку стремительному ухудшению ситуации с правами человека в РФ, осудить и усилить политико-дипломатическое давление на российские власти, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в России", - отмечается в сообщении министерства.