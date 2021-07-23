МИД выразил протест России из-за привлечения населения ОРДЛО к участию в выборах в Госдуму
Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию отменить решение о привлечении украинского населения оккупированного Донбасса к участию в выборах в Государственную думу
Об этом говорится в заявлении МИД.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией РФ решение о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к запланированным на сентябрь этого года выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ путем участия в электронном голосовании" , - говорится в заявлении.
В этой связи сказано, что такие действия российской стороны, рядом с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, является грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.
Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечения к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов.
"Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемые в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины.
"Призываем международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении .
Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить употреблять шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины к политическому и социально-правового пространства РФ.
- Напомним, что Украина призывает ОБСЕ отреагировать на намерения России привлечь жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму.
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