МИД выразил протест России из-за привлечения населения ОРДЛО к участию в выборах в Госдуму

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией РФ решение о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к запланированным на сентябрь этого года выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ путем участия в электронном голосовании" , - говорится в заявлении.

В этой связи сказано, что такие действия российской стороны, рядом с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, является грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.

Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечения к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов.

"Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемые в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины.

"Призываем международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении .

Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить употреблять шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины к политическому и социально-правового пространства РФ.

Напомним, что Украина призывает ОБСЕ отреагировать на намерения России привлечь жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму.