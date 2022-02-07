МИД Великобритании: заявления России об отсутствии планов нового наступления на украинскую территорию лживы
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не верит в заявления властей Кремля об отсутствии намерений вторгаться на территорию Украины
Об этом передает City AM.
"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов вторжения лживы. Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и в нашей решимости повысить цену для России, если она будет предпринимать дальнейшие действия", - подчеркнула Трасс.
На этой неделе она собирается посетить Москву, где состоится ее встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Политики будут искать дипломатические пути разрешения кризиса.
- Напомним, в СМИ появилась информация, что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию и заявил, что "подобная информация уже озвучивалась".
- Впоследствии немецкое издание Bild обнародовало планы России, согласно которым она стремится установить в Киеве марионеточное правительство и присоединить Украину к Союзному государству РФ и Белоруссии.
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