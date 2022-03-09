МИД Великобритании предлагает полностью отключить Россию от SWIFT и ввести эмбарго на энергоносители
Такое ужесточение санкций за вторжение РФ в Украину в правительстве считают следующим шагом в направлении давления на агрессора
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел Лиз Трасс, передает Еспресо.TV.
"Британия стремится полностью исключить Россию из системы обмена сообщениями SWIFT, а также прекратить использование российской нефти и газа в G7, поскольку санкции следует усилить из-за вторжения в Украину", - заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
- Напомним, вчера, 8 марта, Великобритания объявила, что планирует отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.
- Также о полном запрете на импорт российской нефти и газа заявили в США.
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