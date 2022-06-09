МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР" воевавшим в Украине добровольцам
В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законной силы
Об этом в твиттер написала глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Я категорически осуждаю приговор Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, которых держат российские доверенные лица на Востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности. Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их", - отметила чиновница.
Подобный ответ от МИД Британии получило и русскоязычное эстонское интернет-издание "Можем объяснить": "Мы находимся в тесном контакте с их семьями. Британские граждане являются военнопленными и имеют право на гуманное отношение в соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Мы осуждаем использование военнопленных в политических целях".
В то же время в дипломатическом ведомстве отметили, что использование силы для освобождения своих граждан Лондон не рассматривает.
- 8 июня стало известно , что "генпрокуратура" так называемой ДНР открыто заявляет о намерении казнить трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе подразделений ВСУ.
- А уже сегодня, 9 июня, по сообщению российских пропагандистов, их " приговорили " к смертной казни. Приговор вынесли, несмотря на положения Женевских конвенций, запрещающих какие-либо незаконные насильственные акты в отношении военнопленных.
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