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МИД Великобритании: Надо сосредоточиться на войне сейчас, заявка Украины на вступление в НАТО – позже

6 апреля, 2023 четверг
07:19
Мир

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли утвердил, что сейчас не время для конкретики о вступлении Украины в НАТО, приоритетом является обороноспособность ВСУ

Об этом говорится в интервью Джеймса Клэверли изданию Politico.

Журналисты утвердили, что Клеверли признал обязательство НАТО, взятое на саммите 2008 года в Бухаресте, что Украина окончательно присоединится к Альянсу. Однако он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на более позднем этапе.

"Очевидно, что существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО", – сказал он после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Но добавил, что "приоритетом, конечно, в настоящее время является самооборона (Украины - ред.) здесь и сейчас".

А во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе глава МИД отметил, что место Украины в европейской архитектуре безопасности – это вопрос, который должен быть решен во время фазы реконструкции.

"Как часть этой реконструкции украинцы и, конечно, все остальные хотят видеть надежный способ гарантировать, что жестокость, которую они переживают сейчас, не повторится в будущем", - сказал Клеверли.

"Как именно это произойдет, - добавил он, - это разговор, который еще предстоит вести".

Великобритания хочет поддержать Украину "на пути к членству в НАТО", подчеркнул Клеверли, "но я думаю, что важная последовательность – и сегодняшняя работа помогает им защитить себя".

  • Напомним, глава ВРУ Руслан Стефанчук заявил , что Украина ожидает приглашения на вступление в Североатлантический альянс в июле 2023 года, во время саммита НАТО в Вильнюсе.
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ожидает, что до предстоящего в июле 2023 г. саммита НАТО в Вильнюсе союзники смогут закончить разработку проекта гарантий безопасности для Украины.
  • The Wall Street Journal писал , что Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.
  • Победитель президентских выборов в Чехии Петр Павел заявил , что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения войны с Россией.
Украина
Россия
военные силы Украины
война с Россией
НАТО
Великобритания
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