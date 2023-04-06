Об этом говорится в интервью Джеймса Клэверли изданию Politico.

Журналисты утвердили, что Клеверли признал обязательство НАТО, взятое на саммите 2008 года в Бухаресте, что Украина окончательно присоединится к Альянсу. Однако он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на более позднем этапе.

"Очевидно, что существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО", – сказал он после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Но добавил, что "приоритетом, конечно, в настоящее время является самооборона (Украины - ред.) здесь и сейчас".

А во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе глава МИД отметил, что место Украины в европейской архитектуре безопасности – это вопрос, который должен быть решен во время фазы реконструкции.

"Как часть этой реконструкции украинцы и, конечно, все остальные хотят видеть надежный способ гарантировать, что жестокость, которую они переживают сейчас, не повторится в будущем", - сказал Клеверли.

"Как именно это произойдет, - добавил он, - это разговор, который еще предстоит вести".

Великобритания хочет поддержать Украину "на пути к членству в НАТО", подчеркнул Клеверли, "но я думаю, что важная последовательность – и сегодняшняя работа помогает им защитить себя".