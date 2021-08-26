МИД Великобритании, Австралии и США предупреждают об угрозе теракта в аэропорту Кабула
26 августа правительства США, Великобритании и Австралии призвали своих граждан в Афганистане не ехать в аэропорт Кабула из-за высокой вероятности теракта
Об этом пишет ВВС .
США посоветовали не ехать в аэропорт и не собираться у него из-за "угрозы безопасности за пределами ворот".
В то же время МИД Великобритании предупредило граждан не ехать в аэропорт Кабула "из-за высокой угрозы террористической атаки", а тех, кто уже находится рядом, "переместиться в безопасное место и ждать дальнейших рекомендаций". Также отмечается, что поездки в аэропорт дорогами стали "чрезвычайно опасными".
"Сейчас присутствует очень высокая угроза террористической атаки", - заявила также министер иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.
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Напомним, во вторник "Талибан" заявил, что требует, чтобы иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.
Президент США Джо Байден отметил, что США успевают закончить миссию до 31 августа и с ацикавлени сделать это как можно быстрее из-за угрозы атаки на аэропорт боевиков "Исламского государства".
В то же время госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон продолжит помогать выехать из страны и после этой даты, а не детализировав, как это может происходить.
- Ранее Минобороны США сообщило , что эвакуация через аэропорт Кабула завершится 31 августа.
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