Позицию Украины на этот счет 5 июня обнародовал спикер МИД Олег Николенко.

"Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке. А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", - заявил он.

Напомним, недавно спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть проблемы с психическим здоровьем. По словам Кевера, решимость Зеленского и его риторика, которой он иногда жестко просит партнеров о поддержке Украины – это " психическая проблема "

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