МИД Украины заявил, что Россия нарушает Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Об этом идет речь на сайте МИД Украины.

Сообщают, что ракетные удары, наносимые Россией по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов, нарушают положения Конвенции.

"Отмечаем, что ракетные удары, которые наносит Россия по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положение конвенции. Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также милитаризацию региона и вовлечение его в вооруженный конфликт", - говорится в заявлении МИД.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря – международный договор между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией, Туркменистаном, подписанный в рамках Пятого каспийского саммита в казахстанском городе Актау.

Положения предполагают использование моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем мирными средствами.

В воскресенье, 26 июня, россияне нанесли ракетный удар по Киеву с помощью стратегических бомбардировщиков, находившихся в районе Каспийского моря.

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