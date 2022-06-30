English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией МИД Украины заявил, что Россия нарушает Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

МИД Украины заявил, что Россия нарушает Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

30 июня, 2022 четверг
20:18
война с Россией

Украина призывает государств-участников заставить РФ соблюдать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Об этом идет речь на сайте МИД Украины.

Сообщают, что ракетные удары, наносимые Россией по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов, нарушают положения Конвенции.

"Отмечаем, что ракетные удары, которые наносит Россия по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положение конвенции. Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также милитаризацию региона и вовлечение его в вооруженный конфликт", - говорится в заявлении МИД.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря – международный договор между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией, Туркменистаном, подписанный в рамках Пятого каспийского саммита в казахстанском городе Актау.

Положения предполагают использование моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем мирными средствами.

  • В воскресенье, 26 июня, россияне нанесли ракетный удар по Киеву с помощью стратегических бомбардировщиков, находившихся в районе Каспийского моря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Россия
Читайте также:
Віталій Портников
27 июня, 2022 понедельник
Если Лукашенко отдаст приказ атаковать Украину, военные Беларуси его выполнят, - Виталий Портников
острів Зміїний
29 июня, 2022 среда
В Черном море идет операция на острове Змеином, - ОК "Юг"
30 июня, 2022 четверг
Путин предупредил Финляндию и Швецию о развертывании сил НАТО
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.39
    Покупка 34.39
    Продажа 35.15
  • EUR
    Покупка 35.75
    Продажа 36.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
30 июня
20:07
В Северодонецке россияне назначили "гауляйтера", у которого 9 классов образования – Гайдай
19:48
Штаб-квартиру программы оборонных инноваций НАТО разместят в Эстонии и Британии
19:41
На фото Денис Шмигаль и Валери Пекресс
Парижский регион Франции поможет восстанавливать Киевщину и Черниговщину
19:40
Беларусь объявила безвиз для граждан Польши
19:40
Россияне планируют запустить из Мелитополя в Джанкой поезд и использовать людей как живой щит, - мэр Федоров
19:36
Петиция против отключения Эспрессо, 5 канала и Прямого набирает нужное количество голосов, но пользователи жалуются на "технические неурядицы"
19:29
Оккупанты перегруппировываются на Славянском направлении, имеют частичный успех в Лисичанске, – Генштаб
19:28
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 28-30 июня
18:50
Сбербанк
Акции Сбербанка упали на 7% после отказа учреждения платить дивиденды
18:46
Украина получила премии Евросоюза в области культурного наследия
18:39
Нафтогаз в июле планирует увеличить импорт горючего до 15,6 тыс. тонн, - Витренко
18:33
Оккупанты обстреляли Донетчину - двое убитых, ранен 5-летний ребенок
18:31
Джастин Трюдо
Канада предоставит Украине 39 бронемашин боевой поддержки, - Трюдо
18:20
95-я бригада ДШВ показала, как уничтожает российскую колонну с боекомплектом
18:20
россия хакер
Украину атакуют хакеры, финансируемые Россией, - Госспецсвязи
18:02
"Демобилизация стоит $20 тыс.": оккупанты готовы платить, чтобы сбежать из войны, - перехват СБУ
17:53
Эксклюзив
Системы ПВО, наступательное оружие: Байден анонсировал помощь Украине на $800 млн и прокомментировал возможные сроки завершения войны
17:53
В Харьковской области от обстрела оккупантами поселка Печенеги погиб 50-летний мужчина, ранена пожилая женщина, - поселковый глава
17:51
Ольга Стефанишина
НАТО не хватает коллективной решимости пересечь красные линии России, - Стефанишина
17:43
Эксклюзив
"Стугна" остановила танковую атаку врага - это можно вносить в хрестоматию, - командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол
17:41
Чехия продолжит выплачивать пособие для украинских беженцев
17:39
Американский певец Ар Келли, обладатель трех "Грэмми", приговорен к 30 заключению за сексуальное насилие
17:33
Франция предоставит Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar
17:33
Путин: Россия открыта к диалогу о нераспространении ядерного оружия
17:26
Чехия уменьшит у себя присутствие студентов из России и Беларуси
17:11
Зеленский обсудил со Штайнмайером наращивание оборонной поддержки Украины
17:09
Приднестровье
В Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракты с ВС РФ, - разведка
17:08
"Если Путин разрушит Украину – нам всем можно собирать вещи и уходить из Европы", - Джуди Демпси
16:59
Более 5 млн украинцев стали беженцами, около 16 млн нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН
16:47
Эксклюзив
Столтенберг
Война России с НАТО будет колоссальной, поэтому мы помогаем Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, - Столтенберг
16:47
"Будет поражение России": Байден рассказал о потерях оккупантов от давления Запада и подтвердил поддержку Украине "сколько потребуется"
16:39
Альянс работает над возможностью вывезти зерно из Украины по суше и морю, - Столтенберг
16:39
Эксклюзив
Только Украина решилась воевать с империей зла, поэтому готова стать членом НАТО - военный аналитик Самусь
16:37
Япония поможет Украине строить дополнительные зернохранилища
16:36
На фото грузы, отправленные в Болгарию
ОАЭ направили украинским беженцам в Болгарии более 50 тонн гуманитарной помощи
16:35
В Мариуполе, где большинство жителей не имеют доступа к питьевой воде, оккупанты начали мыть улицы, - советник мэра
16:28
Байден: "Я сказал Путину, что если он вторгнется в Украину, мир объединится против агрессии"
16:28
Анджей Дуда
Поляков обвиняли в русофобии, а оказалось, что мы были правы - Дуда на саммите НАТО
16:22
Обновлено
Российский ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: спасатели обнаружили еще пять фрагментов тел
16:15
Экс-посол США рассказал, когда Украина сможет перейти в наступление
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV