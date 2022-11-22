МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за выходки Орбана с картой

Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, до сведения которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана", - говорится в сообщении.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан появился на фан-встрече с футболистом Балажем Джуджаком в шарфе с картой Венгрии, на которой части нескольких государств ЕС, Украины и Сербии входят в состав "Большой Венгрии".

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