МИД Украины вызвало апостольского нунция, чтобы выразить разочарование словами Папы Франциска о Дугиной
Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса из-за оценки Папой Римским Франциском роли погибшей дочери идеолога "русского мира"
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
"Скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", – добавил министр.
Министерство иностранных дел указало апостольскому нунцию в Украине Висвальдасу Кульбокасу в связи с высказываниями Папы Франциска, что в Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо уравнивают агрессора и жертву.
В МИД Украины обратили внимание апостольского нунция на то, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Понтифик ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны, среди которых уже 376 украинских детей, погибших от рук российских оккупантов.
- 21 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Дугина, в котором находилась его дочь.
- 22 августа ФСБ обвинила в убийстве дочери Дугина украинские спецслужбы.
- 23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не интересует дочь идеолога "русского мира" Дарья Дугина и это "не является нашей ответственностью".
- Папа Франциск заявил, что Дугина была "невинной жертвой".
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