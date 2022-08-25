Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", – добавил министр.

Министерство иностранных дел указало апостольскому нунцию в Украине Висвальдасу Кульбокасу в связи с высказываниями Папы Франциска, что в Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо уравнивают агрессора и жертву.

В МИД Украины обратили внимание апостольского нунция на то, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Понтифик ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны, среди которых уже 376 украинских детей, погибших от рук российских оккупантов.

21 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Дугина, в котором находилась его дочь.

22 августа ФСБ обвинила в убийстве дочери Дугина украинские спецслужбы.

23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не интересует дочь идеолога "русского мира" Дарья Дугина и это "не является нашей ответственностью".

Папа Франциск заявил, что Дугина была "невинной жертвой".

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