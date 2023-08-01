МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов польского министра о "неблагодарности" украинского народа
Во вторник, 1 августа, Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе польского посла Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии Польши о якобы неблагодарности украинцев за помощь
Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко.
Он отметил, что во время встречи министру Канцелярии президента Польши Марцину Пшидачу было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь, оказываемую Польшей, неприемлемы. Также они, по его словам, не соответствуют действительности.
"Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее", - сказал Николенко.
- Министр Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач в комментарии польским СМИ по поводу требования пяти стран ЕС продлить ограничения на импорт украинского продовольствия, заявил, что украинскому народу "следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для Украины в последние месяцы и годы".
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