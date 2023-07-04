Об этом информирует МИД .

"Во исполнение поручения президента Украины 4 июля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили", - пишет пресс-служба.

Сообщается, дипломат отмечает, что такое отношение к экс-президенту Грузии абсолютно неприемлемо. Власти страны должны прекратить издевательства над гражданином Украины.

"В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации", - объясняют в ведомстве.

Украина выразила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в нашу страну для лечения и ухода.

Из Украины выдворят посла Грузии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия руками Грузии убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили. В Тбилиси это заявление назвали оскорбительным.

Позже МИД Украины сообщил, что посол Грузии был вызван на "жесткий разговор" из-за ситуации с Михеилом Саакашвили.

"Грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Михеилу Саакашвили. Завтра утром (4 июля, - ред.) посол Грузии будет в МИД, с ним будет проведен жесткий разговор, он поедет в Грузию. Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательства над Михеилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он гражданин Украины", - говорится в сообщении.

Реакция Грузии

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным заявление Зеленского.

"О вчерашнем шаге президента Украины, который касался Михеила Саакашвили, я не хочу углубляться в эту тему по одной простой причине, что это касается президента страны, которая находится в состоянии войны. Но в целом такая позиция власти для нас оскорбительна", - заявил политик.

В то же время он подчеркнул, что официальный Тбилиси не намерен портить отношения с Киевом.

"Наше желание – оставаться даже в режиме односторонней дружбы с украинскими властями, потому что эта страна сейчас в состоянии войны", - сказал Кобахидзе.

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении - еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили , что он со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя уголовных производств по этому факту нет.

В знак протеста Саакашвили начал голодовку , после чего состояние его здоровья ухудшалось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экс-президента. Представитель Пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

В то же время Саакашвили назвал заседание суда посмешищем, а свой приговор - смертным. А в апреле экс-президент заявил, что он близок к смерти в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.

3 июня сообщалось, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили убежден , что скоро Украина победит, Грузия сможет вернуть свои территории, оккупированные РФ, а украинско-грузинская граница будет проходить по реке Псоу.

17 июня третий президент Грузии Михеил Саакашвили объявил , что намерен активно участвовать в грузинской политике – через год после заявления о том, что она его больше не интересует.

29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил как неприемлемый иск Саакашвили против Украины, где он просил признать нарушение его прав из-за лишения украинского гражданства и высылки.

3 июля экс-президент Грузии Михеил Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи и показал свое тяжелое физическое состояние после лечения.