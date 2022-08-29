МИД Украины вручил ноту послу Турции за разрешение провезти российские С-300 через Босфор
29 августа в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдер
Об этом идет речь в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Украины.
Заместитель министра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность украинской стороны в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном "Sparta II" из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2.
Согласно сообщению, посольству Турции вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу, а также подчеркнуто, что, согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года, указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей настоящей Конвенции.
Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном "Sparta II" через пролив Босфор, а также мерах, предпринятых Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.
Замминистра выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле последовательной позиции Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее границах.
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