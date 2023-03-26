МИД Украины требует созвать Совбез ООН и предупредить Беларусь о дальновидных последствиях размещения ядерного оружия РФ
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН
Об этом говорится в заявлении МИД.
"Последние заявления РФ о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие является очередным провокативным шагом преступного путинского режима, подрывающего основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуре ядерного разоружения и системы международной безопасности в целом", - говорится в сообщении украинского Министерства.
МИД обращается к белорусскому обществу с призывом не допустить преступлений России на их территории, ведь это еще больше превратит страну в заложника Москвы и будет иметь катастрофические последствия в будущем.
"Обращаемся к государствам "Группы семи" и Европейскому Союзу предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для Беларуси, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России", - говорится в заявлении.
В Министерстве ожидают эффективного противодействия ядерному шантажу РФ со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия.
"Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессом". ", – заявили в МИД.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
- В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения".
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