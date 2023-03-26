Об этом говорится в заявлении МИД.

"Последние заявления РФ о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие является очередным провокативным шагом преступного путинского режима, подрывающего основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуре ядерного разоружения и системы международной безопасности в целом", - говорится в сообщении украинского Министерства.

МИД обращается к белорусскому обществу с призывом не допустить преступлений России на их территории, ведь это еще больше превратит страну в заложника Москвы и будет иметь катастрофические последствия в будущем.

"Обращаемся к государствам "Группы семи" и Европейскому Союзу предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для Беларуси, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России", - говорится в заявлении.

В Министерстве ожидают эффективного противодействия ядерному шантажу РФ со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия.

"Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессом". ", – заявили в МИД.