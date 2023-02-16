Об этом написал на facebook-странице представитель МИД Олег Николенко.

Николенко отметил, что в материале Financial Times от 6 февраля 2023 года "премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для укрощения контрабанды оружия из Украины" искажены слова уже бывшей премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы.

Как пишет Николенко, в начале статьи отмечено, мол, Наталья Гаврилица рассказала Financial Times о том, что ее страна "наблюдает за увеличением" контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны.

Далее автор описывает масштаб проблемы: "Незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения России в феврале прошлого года, что усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением количества людей, стремящихся уехать".

В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал "центр поддержки" в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла "успешных усилий в контексте прекращения контрабанды оружия и людей".

Николенко отмечает, что прямая цитата экс-главы молдавского правительства, которая подается в статье: "Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности или усиливается... торговля людьми или контрабанда" не отвечает словам, поданным в заглавии.

"Наталья Гаврилица также говорит, что Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы "не позволить сети контрабанды разрастись". Вполне легитимное желание представительницы страны, возле территории которой идет война. Но прямо ли говорит молдавская экс-премьер о фактах контрабанды оружия или его увеличения? Нет", - подчеркнул спикер МИД.

"Автор статьи также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия. Более того, мы не получали никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины", - добавил он.

Олег Николенко считает, что данный материал Financial Times является дезинформацией, цель которой – дискредитировать международную военную помощь Украине. Он напомнил, что РФ инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы помешать поставке в Украину западного оружия.

"Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что передающееся Украине оружие обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов, – написал представитель МИД. – Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России".