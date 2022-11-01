Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter .

Украинское внешнеполитическое ведомство также требует отзыва российского лидера Путина с саммита на Бали.

"Путин публично признал, что отдал приказы нанести ракетные удары по украинскому мирному населению и энергетической инфраструктуре. Ему нельзя разрешить сидеть за столом с мировыми лидерами с его окровавленными руками. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россию исключено из G20" , – написал Николенко.

Утром 31 октября оккупанты нанесли массированные ракетные удары по украинским городам. Минобороны РФ подтвердило , что оккупанты целились именно в энергетические объекты Украины.

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