МИД Украины требует исключить Россию из G20 и отозвать приглашение Путина на саммит
Министерство иностранных дел Украины требует исключения России из G20 после того, как страна-агрессорка публично признала целью ракетных ударов инфраструктурные объекты Украины
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter .
Украинское внешнеполитическое ведомство также требует отзыва российского лидера Путина с саммита на Бали.
"Путин публично признал, что отдал приказы нанести ракетные удары по украинскому мирному населению и энергетической инфраструктуре. Ему нельзя разрешить сидеть за столом с мировыми лидерами с его окровавленными руками. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россию исключено из G20" , – написал Николенко.
- Утром 31 октября оккупанты нанесли массированные ракетные удары по украинским городам. Минобороны РФ подтвердило , что оккупанты целились именно в энергетические объекты Украины.
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