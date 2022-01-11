МИД Украины: среди пострадавших или задержанных в Казахстане украинцев нет

Об этом он сообщил в комментарии hromadske.



По словам спикера, в посольство Украины в Казахстане обратились около 150 украинцев. Они хотели вернуться домой, но на фоне постепенной стабилизации ситуации в стране, часть украинцев решила остаться в Казахстане.



Также в Казахстане восстанавливается международное и внутреннее. В частности, в Нур-Султане возобновили почти все авиарейсы, кроме нескольких, которые совершают европейские компании.



"Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые захотят прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев", - отметил Николенко.



Он добавил, что дипломаты договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана.



Николенко посоветовал украинцам, желающим воспользоваться этой возможностью, заранее проверять наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана.



Как сообщил представитель МИД Украины, по информации казахстанской стороны международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. Он добавил, что о точном времени открытия аэропорта сообщат дополнительно.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

6 января МИД Украины заявил, что оказывает помощь 43 украинцам, застрявшим в охваченном протестами Казахстане.

9 января самолет с 33 украинцами улетел из Казахстана в Киев. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.