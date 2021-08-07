МИД Украины следует ввести должности пресс-аташе по оккупированному Крыму, - Atlantic Council

Об этом заявила заместитель директора программы Евразия Atlantic Council Мелинда Геринг, передает Еспресо.TV .



"Говоря о практических шагах, которые правительство Украины может сделать прямо сейчас с поддержкой Запада, думаю, есть очевидные вещи, которые стоит сделать. Нужны пресаташе в Министерстве иностранных дел Украины, которые очень хорошо говорят по-английски, очень хорошо немецком, очень хорошо французской и очень хорошо понимают медиа ", - приводит ее слова на учредительном форуме экспертной сети" Крымской платформы "портал АРК .



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Кроме того Мелинда Геринг подчеркнула, что Крым недостаточно представлен в медиа и полуостров "вспоминают раз или два в год". Пресс-аташе должны писать, в частности, главным западным СМИ и рассказывать настоящие истории из Крыма.



"Я думаю, что надо делать в первую очередь - так это рассказывать истории, рассказывать любые истории. На английском сейчас так мало информации о Крыме", - отметила аналитик.





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