МИД Украины: РФ дискредитирует работу миссии ОБСЕ, чтобы скрыть эскалацию в зоне ООС

Об этом сообщает РБК-Украина .



По словам Николенко, дезинформацией об отчетах ОБСЕ Россия пытается скрыть обострение вооруженного конфликта на востоке Украины.



"Такие инсинуации имеют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", - сказал Николенко.



Представитель МИД добавил, что миссия ОБСЕ фиксирует нарушения со стороны именно России: системные ограничения свободы передвижения в ОРДЛО, блокирование средств связи и наблюдения, угроза личной безопасности международных наблюдателей со стороны российских оккупантов.



Также Николенко отметил, что на фоне активной дезинформации со стороны РФ глава МИД Дмитрий Кулеба и все министерство работают над консолидацией поддержки со стороны международных партнеров по укреплению безопасности Украины и сдерживанию российской военной агрессии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в наступлении в зоне ООС, заявив, что об этом якобы свидетельствуют отчеты ОБСЕ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb