МИД Украины: РФ дискредитирует работу миссии ОБСЕ, чтобы скрыть эскалацию в зоне ООС
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неправдивыми заявления главы МИД РФ Марии Захаровой о том, что наблюдатели ОБСЕ якобы фиксируют наступление украинских войск на Донбассе
Об этом сообщает РБК-Украина .
По словам Николенко, дезинформацией об отчетах ОБСЕ Россия пытается скрыть обострение вооруженного конфликта на востоке Украины.
"Такие инсинуации имеют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", - сказал Николенко.
Представитель МИД добавил, что миссия ОБСЕ фиксирует нарушения со стороны именно России: системные ограничения свободы передвижения в ОРДЛО, блокирование средств связи и наблюдения, угроза личной безопасности международных наблюдателей со стороны российских оккупантов.
Также Николенко отметил, что на фоне активной дезинформации со стороны РФ глава МИД Дмитрий Кулеба и все министерство работают над консолидацией поддержки со стороны международных партнеров по укреплению безопасности Украины и сдерживанию российской военной агрессии.
- Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в наступлении в зоне ООС, заявив, что об этом якобы свидетельствуют отчеты ОБСЕ.
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