МИД Украины работает над открытием границ ЕС для граждан

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, каждые две недели ЕС пересматривает перечень третьих стран для свободного въезда на свою территорию.



Рекомендации формируются на основании четырех факторов:

коэффициент сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тыс.населення за 14 дней,

количество тестов за 7 дней

уровень положительных тестов

наличие более опасных штаммов.

"Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией нормы, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его дальнейшего пересмотра", - отметил Николенко.

Он добавил, что рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязательным, и страны-участницы ЕС самостоятельно принимают окончательные решения.