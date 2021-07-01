МИД Украины работает над открытием границ ЕС для граждан
Министерство иностранных дел работает над включением Украины в список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, каждые две недели ЕС пересматривает перечень третьих стран для свободного въезда на свою территорию.
Рекомендации формируются на основании четырех факторов:
- коэффициент сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тыс.населення за 14 дней,
- количество тестов за 7 дней
- уровень положительных тестов
- наличие более опасных штаммов.
"Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией нормы, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его дальнейшего пересмотра", - отметил Николенко.
Он добавил, что рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязательным, и страны-участницы ЕС самостоятельно принимают окончательные решения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное