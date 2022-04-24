МИД Украины просит МИД Австрии не делать "стратегически недальновидных" заявлений о будущем Украины в ЕС
Министерство иностранных дел Украины в воскресенье, 24 апреля 2022 года, осудило высказывания главы дипломатии Австрии Александра Шалленберга относительно якобы нецелесообразности вступления Украины в Евросоюз
Об этом говорится в комментарии спикера ведомства Олега Николенко для Радио Свобода, передает Еспресо.TV .
"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины", - отметил он.
Николенко также отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал, что украинский народ "платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств".
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"Их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, позволило России подрывать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских краев"», - утверждает спикер украинского МИД.
По оценке дипломатического ведомства, дальнейшая отсрочка членства Украины в ЕС будет равна попустительству российской агрессии и будет тормозить укрепление блока.
"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несгибаемой воле и смелости Президента Украины и украинского народа Европа может сегодня жить в мире", – заключает Николенко.
Вечером в субботу, 23 апреля, издание "Европейская правда" распространило заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, утверждающего, что Украине, как он считает, не следует предоставлять статус кандидата на членство в ЕС, а также, что ей не стоит вступать в блок. вообще.
- По оценке британской газеты Financial Times , Австрия является "авианосцем" "российских спецслужб в континентальной части Европы".
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