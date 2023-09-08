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МИД Украины прокомментировал идею возобновления зернового соглашения на условиях РФ

8 сентября, 2023 пятница
17:58
Война с Россией Олег Николенко

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали идею ослабления санкций против РФ в обмен на возобновление Черноморской зерновой инициативы: это станет победой российского продовольственного шантажа

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в facebook .

"Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и поощрением Москвы к новым волнам шантажа", - заявил он.

Николенко подчеркнул, что мировое сообщество должно работать над тем, чтобы РФ вернулась к выполнению своих обязательств, а не "усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять новую агрессию, предлагая уступки".

По его словам, Украина готова продолжать экспорт зерна на мировые рынки, в частности, в страны Африки и Азии как в рамках зернового соглашения, так и альтернативными маршрутами в Черном море и наземным путем.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

16 августа из Одессы вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения. В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления зернового соглашения для выхода из мирового кризиса.

26 августа из Одесского порта вышло второе судно. Оно прибыло в Болгарию.

Мир
Украина
Россия
Африка
зерно
экспорт зерна
Экономика
Чорное море
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