МИД Украины призывает Немецкую оперу отменить выступление пропутинской певицы Нетребко

Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины .

"Возвращение Анны Нетребко на сцену Staatsoper Unter den Linden - это "нормализация" и толерантность российских военных преступлений, за которые госпожа Нетребко несет соответственность. Как бывшая доверенная личность Путина и участница пропагандистской кампании по временной оккупации Россией Донецкой и Луганской областей1 . К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика Немецкой государственной опере", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Посольство Украины в ФРГ отслеживает этот вопрос с момента появления первых анонсов. Позицию нашей страны поддержали сенат Берлина, лично бургомистр Кай Вегнер и культурный сенатор Джо Чало.

15 сентября, вечером премьеры, посол Украины в Германии Алексей Макеев и Берлинский сенатор Джо Чало в знак протеста посетят выставку Russian War Crimes в Берлинском университете имени Гумбольдтов, напротив оперы.

В немецкой печати вышла статья посла Макеева и депутата Европейского парламента Сергея Лагодинского о безразличии Берлинской оперы, неубедительных заявлениях пропутинской оперной певицы Нетребко и неумении и нежелании российского общества брать на себя ответственность.

"Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко", - добавили в пресс-службе.