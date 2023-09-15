Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир МИД Украины призывает Немецкую оперу отменить выступление пропутинской певицы Нетребко

МИД Украины призывает Немецкую оперу отменить выступление пропутинской певицы Нетребко

15 сентября, 2023 пятница
11:06
Мир

Немецкая государственная опера не соглашается отменить участие российской певицы Анны Нетребко, публично поддерживающей диктатора РФ Владимира Путина, в постановке "Макбет", несмотря на призывы украинцев

Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины .

"Возвращение Анны Нетребко на сцену Staatsoper Unter den Linden - это "нормализация" и толерантность российских военных преступлений, за которые госпожа Нетребко несет соответственность. Как бывшая доверенная личность Путина и участница пропагандистской кампании по временной оккупации Россией Донецкой и Луганской областей1 . К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика Немецкой государственной опере", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Посольство Украины в ФРГ отслеживает этот вопрос с момента появления первых анонсов. Позицию нашей страны поддержали сенат Берлина, лично бургомистр Кай Вегнер и культурный сенатор Джо Чало.

15 сентября, вечером премьеры, посол Украины в Германии Алексей Макеев и Берлинский сенатор Джо Чало в знак протеста посетят выставку Russian War Crimes в Берлинском университете имени Гумбольдтов, напротив оперы.

В немецкой печати вышла статья посла Макеева и депутата Европейского парламента Сергея Лагодинского о безразличии Берлинской оперы, неубедительных заявлениях пропутинской оперной певицы Нетребко и неумении и нежелании российского общества брать на себя ответственность.

"Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко", - добавили в пресс-службе.

  • Ранее Metropolitan Opera заменила россиянку Нетребко украинской Монастырской в опере "Турандот". Основанием для такого решения стал отказ сопрано Анны Нетребко от публичной поддержки Путина.
  • 17 августа концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, который должен пройти в октябре в Праге, отменили : она публично поддерживает президента РФ Путина и внесена в санкционный список Украины.
Культура
Россия
Германия
санкции против России
Война с Россией
Читайте также:
Віталій Кулик
Автор Виталий Кулик
14 сентября, 2023 четверг
Папа Франциск симпатизирует Путину. "Скрепы" похожи
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
Нестор Шуфрич
15 сентября, 2023 пятница
СБУ проводит обыски у нардепа Шуфрича по делу о госизмене, - СМИ
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.63
    Покупка 37.63
    Продажа 38.38
  • EUR
    Покупка 40.31
    Продажа 41.26
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
15 сентября
12:16
Обновлено
Россия запустила ударные БПЛА: в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы
12:02
OPINION
Россия продолжает гибридную войну и реакция тоже должна быть гибридной
12:00
Аналитика
Является ли арест олигарха Коломойского признаком изменений в государстве
12:00
Пресс-релиз
АЛЛО: детали релиза iPhone 15
11:57
Министерство экономики опровергло претензии Госаудитслужбы по прибыли в оборонных закупках
11:52
Эксклюзив
Аграрный эксперт Мартышев назвал главные транспортные "артерии" для экспорта на 2023 год
11:51
Ольга Стефанишина
Стефанишин утверждает, что немедленное открытие деклараций не было принципиальным для европейских партнеров
11:50
Кабмин одобрил проект госбюджета-2024
11:35
В Минэкономики заявили, что спор с Польшей по поводу зерна перешел в плоскость темы вступления в ЕС
11:29
На Харьковщине подали больше заявок на компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье, - Шмигаль
10:59
Южная Корея предоставит Украине кредиты, в том числе на восстановление
10:55
Сиярто обвинил ЕС в глобализации войны в Украине. У Кулебы отреагировали
10:31
Турция договаривается с Китаем о строительстве третьей АЭС в стране
10:29
Южная Корея и США заявили, что соглашение Путина и Кима нарушит санкции ООН
10:17
Аналитика
Что происходит в экономике: цены, урожай, энергетика
10:00
Настоящая история украинского казачества: вышел второй ролик из серии просветительского проекта о мифах пропаганды РФ
10:00
OPINION
Как власть экономит на образовании, спекулируя на учащихся-беженцах
10:00
Инфографика
Курс валют на 15 сентября: гривна стабилизировалась по отношению к доллару
09:58
Обзор
Зеленский снова поедет к Байдену, "хлопок" в Крыму имеет как стратегическое, так и символическое значение. Акценты мировых СМИ 15 сентября
09:51
Британская разведка оценила степень повреждения корабля и субмарины РФ в результате удара ВСУ по Севастополю
09:51
Эксклюзив
Сергей Згурец
"Освобождение Андреевки позволяет украинским войскам усилить давление на врага": Згурец рассказал о ситуации на Бахмутском направлении
09:44
Германия подписала Соглашения Артемиды с NASA об исследовании космоса
09:44
Обновлено
Нестор Шуфрич
СБУ проводит обыски у нардепа Шуфрича по делу о госизмене, - СМИ
09:42
Энергоатом передал Канаде первую партию урана на производство ядерного топлива для украинских АЭС
09:27
OPINION
Николай Княжицкий
Можно ли победить "русский мир", когда на фронте его останавливает ВСУ, а внутри страны он неприкосновен
09:20
Обновлено
Игорь Коломойский
СБУ объявила новое подозрение Коломойскому за незаконное завладение 5,8 млрд грн
09:19
Лето-2023 стало самым жарким за всю историю наблюдений, – NASA
09:10
Обновлено
ВСУ освободили Андреевку и ликвидировали 470 окупантов и 13 танков, - Генштаб
09:02
Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все 17 беспилотников
08:40
"Днепр-1" назначил нового главного тренера
08:31
Южная Корея может ввести санкции против России после встречи Путина и Ким Чен Ина
08:07
OPINION
Научиться не обижаться
07:58
Великобритания, Франция и Германия отказались снимать санкции против Ирана из-за "шахед" для РФ
07:23
Обновлено
МИД РФ
Россия высылает двух американских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, в госдепе США отреагировали
07:05
Эксперты предупредили об угрозе продовольственного кризиса в Азии из-за роста цен на рис
06:37
Пентагон: КНДР станет соучастником убийств украинцев, если будут поставлять боеприпасы России
06:21
"Есть много оптимизма": Усик и Фьюри возобновили переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона
05:38
Удар по Евпатории свидетельствует о системных проблемах российской ПВО во временно оккупированном Крыму, - ISW
05:35
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 7-го тура чемпионата Украины по футболу
05:01
"Беспокойный рассвет": мэр Федоров сообщил о взрыве в Мелитополе
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV