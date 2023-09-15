МИД Украины призывает Немецкую оперу отменить выступление пропутинской певицы Нетребко
Немецкая государственная опера не соглашается отменить участие российской певицы Анны Нетребко, публично поддерживающей диктатора РФ Владимира Путина, в постановке "Макбет", несмотря на призывы украинцев
Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины .
"Возвращение Анны Нетребко на сцену Staatsoper Unter den Linden - это "нормализация" и толерантность российских военных преступлений, за которые госпожа Нетребко несет соответственность. Как бывшая доверенная личность Путина и участница пропагандистской кампании по временной оккупации Россией Донецкой и Луганской областей1 . К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика Немецкой государственной опере", - говорится в заявлении.
Сообщается, что Посольство Украины в ФРГ отслеживает этот вопрос с момента появления первых анонсов. Позицию нашей страны поддержали сенат Берлина, лично бургомистр Кай Вегнер и культурный сенатор Джо Чало.
15 сентября, вечером премьеры, посол Украины в Германии Алексей Макеев и Берлинский сенатор Джо Чало в знак протеста посетят выставку Russian War Crimes в Берлинском университете имени Гумбольдтов, напротив оперы.
В немецкой печати вышла статья посла Макеева и депутата Европейского парламента Сергея Лагодинского о безразличии Берлинской оперы, неубедительных заявлениях пропутинской оперной певицы Нетребко и неумении и нежелании российского общества брать на себя ответственность.
"Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко", - добавили в пресс-службе.
- Ранее Metropolitan Opera заменила россиянку Нетребко украинской Монастырской в опере "Турандот". Основанием для такого решения стал отказ сопрано Анны Нетребко от публичной поддержки Путина.
- 17 августа концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, который должен пройти в октябре в Праге, отменили : она публично поддерживает президента РФ Путина и внесена в санкционный список Украины.
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