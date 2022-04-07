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МИД Украины призвал Венгрию "перейти на правильную сторону истории"

7 апреля, 2022 четверг
12:34
Мир Виктор Орбан

Министерство иностранных дел Украины призвало Венгрию прекратить подыгрывать агрессивной политике России

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

По его словам, политическая кампания правящей партии Виктора Орбана во время парламентских выборов была построена на устрашении венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию.

"Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев", - сказал спикер МИД.

Он отметил, что к этой же категории относятся заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях. Николенко добавил, что такие заявления также противоречат единой позиции ЕС, принципиально отказавшегося удовлетворять российскую прихоть.

"На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно: прекратить разрушать единство в ЕС и поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины. Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", - подчеркнул спикер МИД Украины.


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Венгрия
война с Россией
Виктор Орбан
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