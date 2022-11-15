МИД Украины призвал Сербию не разрешать вещание пропагандистов Russia Today
В Сербии рассматривают возможность разрешения на вещание Russia Today, однако в Украине предостерегают, что российские пропагандисты рано или поздно могут начать расшатывать ситуацию в этой стране.
Позицию Украины озвучил спикер МИД Олег Николенко.
"СМИ сообщают о рассмотрении возможности предоставления в Сербии разрешения на вещание Russia Today. Напомню, что в его эфирах регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев. RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой. Пропаганда и распространяющая дезинформация этот канал не пойдут на пользу сербскому обществу", - отметил дипломат.
Он призывает Белград не принимать такое решение.
"Предоставление разрешения на вещание Russia Today не будет соответствовать курсу Сербии на получение членства в ЕС, который ранее ввел санкции против этого российского пропагандистского ресурса. Сербское правительство также должно понимать, что в любой момент RT может начать расшатывать ситуацию в самой Сербии", - добавил Олег Николенко.
- Напомним, о том, что Russia Today планирует открыть представительство в Сербии, стало известно в середине июля.
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