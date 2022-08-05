Об этом говорится в заявлении ведомства.

В Министерстве отметили, что возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы.

"МИД решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в г. Энергодар 05 августа 2022 года. В частности, на фоне циничного видеозаявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие к многочисленным провокациям на ядерном объекте", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Россия ввела войска и внедорожники, наполненные оружием в помещение 1-го и 2-го блоков ЗАЭС с начала августа 2022 года. Сегодня, 5 августа, произошли артиллерийские обстрелы территории.

"Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - добавили в МИД.

Сегодня, 5 августа, около 14.30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.

Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.

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