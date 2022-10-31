МИД Украины призвал мир осудить незаконную мобилизацию России на временно оккупированных территориях
Министерство иностранных дел осуждает намерения РФ относительно осеннего призыва в российскую армию 1 ноября на временно оккупированных территориях Украины
Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины .
На временно оккупированных после 24 февраля территориях Украины РФ пытается воплотить политику ползучей аннексии, как в Крыму, где с 2015 года она проводит уже 16-ю призывную кампанию.
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает намерение России начать 1 ноября на временно оккупированных территориях Украины осенний призыв в ряды российских вооруженных сил. Под видом призыва в Крыму также продолжается мобилизационная кампания, характер и методы которой свидетельствуют о стремлении российского военно-политического руководства сократить численность украинцев и крымских татар на полуострове как категории лиц, оказывающих наибольшее сопротивление российской оккупации", - говорится в сообщении.
МИД заявил, что в течение семи лет российская оккупационная администрация в АРК и г. Севастополь незаконно принудила к военной службе около 36 тысяч украинцев.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили: "Совершая призыв, Россия грубо нарушает свои международно-правовые обязательства, в том числе в рамках Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно международному гуманитарному праву государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, равно как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию".
МИД требует от РФ немедленно обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств как государства-оккупанта и отменить незаконный призыв на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.
Также призывают мир осудить незаконную мобилизацию и осенний призыв России среди украинцев.
"Критически важно также продолжать оказывать военную, политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине, чтобы поскорее покончить с преступлениями РФ и обеспечить полную деоккупацию всех временно оккупированных украинских территорий", - добавили в заявлении.
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