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МИД Украины призвал граждан Украины покинуть территорию России

23 февраля, 2022 среда
10:42
Общество Министерство иностранных дел Украины

Украина призвала своих граждан покинуть территорию Российской Федерации. Также украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Россию

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, для украинцев обнародовали контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:

  • Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: emb_ru@mfa.gov.ua , consul_ru@mfa.gov.ua ).
  • Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: gc_rus@mfa.gov.ua ).
  • Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: gc_rur@mfa.gov.ua ).
  • Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: gc_rue@mfa.gov.ua ).
  • Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: gc_nov@mfa.gov.ua ).

Напомним, оккупанты за 22 февраля 96 раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный. С начала текущих суток - 15 обстрелов.

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