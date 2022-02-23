МИД Украины призвал граждан Украины покинуть территорию России

Об этом сообщает пресс-служба МИД.



"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, для украинцев обнародовали контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:

Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: emb_ru@mfa.gov.ua , consul_ru@mfa.gov.ua ).

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: gc_rus@mfa.gov.ua ).

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: gc_rur@mfa.gov.ua ).

Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: gc_rue@mfa.gov.ua ).

Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: gc_nov@mfa.gov.ua ).

Напомним, оккупанты за 22 февраля 96 раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный. С начала текущих суток - 15 обстрелов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb