Об этом говорится в заявлении МИД.

"Минирование и другие формы милитаризации Запорожской АЭС со стороны России представляют непосредственную угрозу ядерному инциденту на крупнейшей в Европе атомной электростанции. По информации украинских разведывательных органов, Россия рассматривает сценарий совершения террористического акта на временно оккупированной Запорожской АЭС. Такой теракт будет иметь глобальные последствия", - говорится в сообщении.

Оккупировав ЗАЭС, Россия грубо нарушает международное право и нормы и стандарты ядерной безопасности, включая семь основополагающих принципов МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности, отмечают в ведомстве. Там ожидают четкой оценки генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси преступных действий России.

"Уровень вызовов и угроз, которые сегодня встают перед мировым режимом ядерной безопасности в результате войны РФ против Украины, чрезвычайно высок и требует консолидации и усиления международных усилий по недопущению ядерной катастрофы. Россия как государство-террорист нарушила все ключевые принципы международного права по ядерной безопасности и подавляющее большинство своих собственных договорных обязательств, однако до сих пор не испытало справедливых последствий за свои преступления", - отмечают в МИДе.

Также в министерстве призвали международное сообщество, в частности Группу Семи и ЕС, принять срочные меры по недопущению ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, в частности, ввести усиленные ограничительные меры в отношении российской атомной отрасли и военно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, дипломаты настаивают на необходимости признать Россию государством-террористом и обеспечить неотвратимость политических, экономических и правовых последствий за все совершенные преступления и противоправные действия.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также захватчики почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна.

В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать.

В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.