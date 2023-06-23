Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией МИД Украины призвал G7 и ЕС принять срочные меры, чтобы не допустить ядерную катастрофу на ЗАЭС

МИД Украины призвал G7 и ЕС принять срочные меры, чтобы не допустить ядерную катастрофу на ЗАЭС

23 июня, 2023 пятница
05:30
Война с Россией

Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по поводу преступных действий России и обратилось к международному сообществу, в частности к Группе Семи и Европейскому Союзу, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Минирование и другие формы милитаризации Запорожской АЭС со стороны России представляют непосредственную угрозу ядерному инциденту на крупнейшей в Европе атомной электростанции. По информации украинских разведывательных органов, Россия рассматривает сценарий совершения террористического акта на временно оккупированной Запорожской АЭС. Такой теракт будет иметь глобальные последствия", - говорится в сообщении.

Оккупировав ЗАЭС, Россия грубо нарушает международное право и нормы и стандарты ядерной безопасности, включая семь основополагающих принципов МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности, отмечают в ведомстве. Там ожидают четкой оценки генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси преступных действий России.

"Уровень вызовов и угроз, которые сегодня встают перед мировым режимом ядерной безопасности в результате войны РФ против Украины, чрезвычайно высок и требует консолидации и усиления международных усилий по недопущению ядерной катастрофы. Россия как государство-террорист нарушила все ключевые принципы международного права по ядерной безопасности и подавляющее большинство своих собственных договорных обязательств, однако до сих пор не испытало справедливых последствий за свои преступления", - отмечают в МИДе.

Также в министерстве призвали международное сообщество, в частности Группу Семи и ЕС, принять срочные меры по недопущению ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, в частности, ввести усиленные ограничительные меры в отношении российской атомной отрасли и военно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, дипломаты настаивают на необходимости признать Россию государством-террористом и обеспечить неотвратимость политических, экономических и правовых последствий за все совершенные преступления и противоправные действия.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также захватчики почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна.

В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать.

В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

Мир
Россия
ЕС
теракт
G7
ядерная безопасность
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
воєнні злочини Росії
МАГАТЕ
Читайте также:
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
22 июня, 2023 четверг
Минздрав дал советы украинцам, что делать в случае радиационной опасности
путін
22 июня, 2023 четверг
Путин не заинтересован в завершении войны и достижении мира, несмотря на заявления о переговорах, - Госдеп США
збита ракета, Київ 9 травня
22 июня, 2023 четверг
Ночная атака: украинская ПВО сбила три из четырех вражеских дронов, есть попадание
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.66
    Покупка 36.66
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.1
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
23 июня
05:51
Пентагон
Применение кассетных боеприпасов было бы полезным для ВСУ и эффективно против российских войск, - Пентагон
05:01
В России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Он один из самых больших в Евразии
04:44
Обновлено
В ночь на 23 июня Россия запустила по Украине ракеты. Хронология событий
02:46
В Курске прогремели взрывы. Якобы сработала ПВО
01:57
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 22 июня
01:38
Инфографика
УПЛ: Как выглядит итоговая таблица чемпионата Украины после техпоражения "Зари" в матче с "Минаем"
01:10
В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу. Журналисты утверждают, что нашли у него виллу в Испании
00:52
санкции против РФ
ЕС пошел на уступки Венгрии ради принятия 11-го пакета санкций против РФ, - Bloomberg
00:49
"Использование РФ ядерного оружия в Украине – это война против НАТО": в Сенате США зарегистрировали резолюцию
00:22
Франция победила Италию в матче фаворитов молодежного Евро-2023
00:12
Интеграцию Украины в НАТО уже поддерживают 20 стран-членов Альянса, - Шмигаль
00:11
России направят предупреждение о том, что будет в случае теракта на ЗАЭС, - Кулеба
2023, четверг
22 июня
23:52
Дания направила США запрос для обучения украинских пилотов на F-16, - Пентагон
23:46
Обновлено
Уважение суверенитета и территориальной целостности: Байден и Моди подписали совместное заявление по Украине
23:15
Не может быть завязок с оправдывающими убийство: Зеленский провел совещание по поводу духовной независимости Украины
23:12
Украина захватила лидерство в медальном зачете Европейских игр-2023
22:53
Мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить катастрофу на ЗАЭС. Надо действовать, – Зеленский
22:35
Эксклюзив
Слабая реакция мира развязывает россиянам руки для техногенных катастроф, - офицер ВСУ Лапин
22:35
В Киеве открылся 11-й международный фестиваль "Книжный Арсенал"
22:31
Компания OceanGate сообщила о гибели всех пассажиров экскурсионной субмарины к "Титанику"
21:55
Было бы лучше, если бы НАТО в Вильнюсе пригласило Украину к членству: Дуда об ожиданиях от саммита Альянса
21:52
Эксклюзив
У россиян осталась одна дорога через Армянск, соединяющая Крым с оккупированной территорией Украины - военный аналитик Гетман
21:49
ПАСЕ
ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Формулы мира и вступлении Украины в НАТО
21:45
"Я хочу, чтобы это были отношения между странами, которые являются членами ЕС и НАТО", - Дуда об Украине и Польше после войны
21:05
"Даже под нейтральным флагом": ПАСЕ приняла резолюцию о недопуске РФ и Беларуси к Олимпийским играм-2024
21:03
Терлюга завоевала золото в карате. Как Украина выступает 22 июня на Европейских играх-2023
20:28
Зеленский уволил посла Украины в Беларуси
20:04
Во временно оккупированной Херсонской области замечены вспышки вирусного гепатита, но россияне пытаются скрыть это, - Генштаб
20:00
OPINION
Сортировщик диктаторов
20:00
Обзор
Победные новости 484-го дня войны: хлопок на Чонгарском мосту, а закон о запрете импорта книг из РФ и Беларуси уже подписан
19:43
"Памагите! У нас три 300-х!": СБУ показала поражение оккупантов дроном и их перехваченный разговор
19:29
Обзор
В чем разница между NASAMS и Patriot и как эти системы работают в Украине
19:23
На конференции по восстановлению Украины в Лондоне собрано около $60 млрд, - СМИ
18:55
Эксклюзив
Коррупция внутри страны может сыграть против украинских военных, – американский журналист Дэвид Саттер
18:49
Подозреваемому по делу закрытого при обстреле укрытия Ткачуку объявили еще одно подозрение
18:46
ООН внесла Россию в список позора за преступления в отношении украинских детей
18:44
"Отвоевать больше, чем территорию": TIME посвятил обложку плану Зеленского победить Путина
18:30
Швейцария предоставит Украине свыше €1,2 млн на обучение и оборудование для разминирования
18:07
"Сосредоточились на содержании решения НАТО": Кулеба обсудил со Столтенбергом перспективы вступления Украины в Альянс
18:02
OPINION
Россияне не знают, что делать
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV