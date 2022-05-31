МИД Украины призвал ЕС начать подготовку седьмого пакета санкций против России
В Министерстве иностранных дел Украины призвали Евросоюз начать подготовку седьмого пакета антироссийских санкций
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Украина работала на всех уровнях, чтобы шестой санкционный пакет стал реальностью: Президент Украины Владимир Зеленский, Глава его Офиса Андрей Ермак и группа Ермака-Макфола, Премьер-министр Денис Шмыгаль, Министерство иностранных дел и все наши дипломаты в странах ЕС, народные депутаты и украинские общины за рубежом. Украина сработала в этом случае как единая слаженная команда. Нефтяное эмбарго ускорит ход счетчика обратного отсчета до краха российской экономики и военной машины", - заявил министр Дмитрий Кулеба.
В министерстве рассчитывают, что уже к концу 2022 г. РФ потеряет до 90% нефтяного экспорта в ЕС.
"МИД призывает ЕС немедленно начать работу над подготовкой седьмого пакета санкций против РФ, который будет включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничительные меры. Украинская сторона уже передала соответствующие предложения", - говорится в сообщении.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.
- Агентство Bloomberg сообщило, что из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть РФ будет терять около $22 млрд в год .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное