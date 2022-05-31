Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Украина работала на всех уровнях, чтобы шестой санкционный пакет стал реальностью: Президент Украины Владимир Зеленский, Глава его Офиса Андрей Ермак и группа Ермака-Макфола, Премьер-министр Денис Шмыгаль, Министерство иностранных дел и все наши дипломаты в странах ЕС, народные депутаты и украинские общины за рубежом. Украина сработала в этом случае как единая слаженная команда. Нефтяное эмбарго ускорит ход счетчика обратного отсчета до краха российской экономики и военной машины", - заявил министр Дмитрий Кулеба.

В министерстве рассчитывают, что уже к концу 2022 г. РФ потеряет до 90% нефтяного экспорта в ЕС.

"МИД призывает ЕС немедленно начать работу над подготовкой седьмого пакета санкций против РФ, который будет включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничительные меры. Украинская сторона уже передала соответствующие предложения", - говорится в сообщении.

31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.

Агентство Bloomberg сообщило, что из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть РФ будет терять около $22 млрд в год .