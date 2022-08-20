МИД Украины призвал Австрию выслать постпреда РФ из-за призыва ликвидировать украинскую нацию
МИД Украины призвал Австрию выслать постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"Посол России Михаил Ульянов призывает ликвидировать украинскую нацию. Этот язык геноцида нельзя терпеть. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания Австрию – объявить его персоной нон грата", – написал Николенко в Facebok.
Вчера, 19 августа, дипломат РФ распространил твит президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось о новых поставках военной помощи из США, с таким текстом: "Никакой пощады украинскому населению".
Впоследствии Ульянов удалил этот твит, но его можно найти в архиве.
Позже дипломат сказал, что попытки связать его слова с призывом к геноциду возмутительны и абсолютно неприемлемы.
"Информационная война не имеет правил. Мое критическое замечание относительно политики накачки Украины оружием в сочетании с отказом от дипломатии (что приводит к дальнейшим страданиям) трактуется как призыв к геноциду. Коварная интерпретация, не имеющая ничего общего со мной и моими словами", - написал он в twitter.
- В Офисе президента Украины отреагировали на твит постпреда РФ в Австрии, призвавшего не щадить украинскую нацию.
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