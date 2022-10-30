Об этом говорится в заявлении МИД Украины в facebook.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова обсуждать с Западом реалистические предложения по Украине.

"Единственным реалистическим предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.

Тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тыс. военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что заявление Лаврова о готовности к переговорам является дымовым занавесом, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии.

"До тех пор, пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя.

Мы благодарны международным партнерам, которые стоят бок о бок с Украиной в ее борьбе за существование. Только совместными решительными усилиями можно остановить Россию, представляющую угрозу миру и безопасности не только Европы, но и мира", - заявили в МИД.

30 октября Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если Запад предложит "реалистические предложения".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb