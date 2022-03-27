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МИД Украины отреагировало на заявления сепаратистов ЛДНР провести "референдум" о присоединении к России

27 мартa, 2022 воскресенье
16:44
война с Россией Олег Николенко

Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства

Об этом написал представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко, - информирует Еспресо.TV.

"Российская Федерация не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях являются юридически ничтожными и не будут иметь правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Вместо этого Россия получит еще более решаительный ответ международного сообщества, которое ускорит его падение в бездну глобальной изоляции", - написал Николенко.

  • Напомним, в "ЛНР" заговорили о референдуме по присоединению к России.
  • За день до начала вторжения России в Украину главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин обратились к Путину с просьбой о военной помощи, обвинив Украину в агрессии.
  • Перед этим главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.

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