МИД Украины отреагировало на заявление Путина о выходе РФ из "ядерного соглашения" со США
Решение Российской Федерации приостановить свое участие в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессора
Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
В МИД заявили, что таким шагом Россия продолжает сознательное разрушение существующей архитектуры ядерного разоружения и нераспространения.
"Подрывая один из важнейших международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу, подтверждает свою преступную природу и дальнейшие агрессивные намерения по уничтожению международного мира и безопасности", – говорится в комментарии.
В МИД Украины подчеркнули, что риторика Москвы относительно возможности применения ядерного оружия "неприемлема и ставит под угрозу безопасность всего мира". А также призвали международное сообщество к решительному ответу на такое агрессивное поведение России и срочным совместным мерам, чтобы предотвратить и противодействовать любым формам ядерного шантажа со стороны государства-террориста.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. А также приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
- Генсек НАТО сказал, что Североатлантический союз разочарован таким заявлением России и призвал его пересмотреть свое решение.
- Представители стран-членов Большой семерки в совместном заявлении сообщили, что не боятся ядерных угроз российского диктатора и продолжат поддерживать Украину.
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