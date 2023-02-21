Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

В МИД заявили, что таким шагом Россия продолжает сознательное разрушение существующей архитектуры ядерного разоружения и нераспространения.

"Подрывая один из важнейших международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу, подтверждает свою преступную природу и дальнейшие агрессивные намерения по уничтожению международного мира и безопасности", – говорится в комментарии.

В МИД Украины подчеркнули, что риторика Москвы относительно возможности применения ядерного оружия "неприемлема и ставит под угрозу безопасность всего мира". А также призвали международное сообщество к решительному ответу на такое агрессивное поведение России и срочным совместным мерам, чтобы предотвратить и противодействовать любым формам ядерного шантажа со стороны государства-террориста.