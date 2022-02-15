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МИД Украины отреагировал на заявление МИД Греции относительно гибели этнических греков на Донбассе

15 февраля, 2022 вторник
12:03
Общество Министерство иностранных дел Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не видит национальной основы в инциденте с гибелью двух этнических греков и ранением еще двоих в селе Гранитное Донецкой области

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве.

"Произошел трагический инцидент. Но мы не видим в нем направленности против граждан Украины греческого происхождения. Сейчас правоохранительные органы этим вопросом занимаются, но здесь не было преступления на национальной почве", - сказал Кулеба.

  • Напомним, что 14 февраля МИД Греции сообщил о необходимости защиты греческой общины в Украине из-за убийства двух греков и ранения еще двоих в Гранитном Донецкой области.

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