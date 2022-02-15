МИД Украины отреагировал на заявление МИД Греции относительно гибели этнических греков на Донбассе

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве.



"Произошел трагический инцидент. Но мы не видим в нем направленности против граждан Украины греческого происхождения. Сейчас правоохранительные органы этим вопросом занимаются, но здесь не было преступления на национальной почве", - сказал Кулеба.

Напомним, что 14 февраля МИД Греции сообщил о необходимости защиты греческой общины в Украине из-за убийства двух греков и ранения еще двоих в Гранитном Донецкой области.