Об этом пишет спикер МИД Олег Николенко .

26 июля южнокорейское издание KBS сообщило, что в ночь со вторника на среду в полицию поступило сообщение о драке в сеульском баре. Оказалось, что 40-летний дипломат из посольства Украины устроил потасовку с другими посетителями заведения, в ходе которой также напал на работницу бара и полицейского, пытавшихся разнять посетителей.

В конце концов дипломат был задержан.

27 июля МИД Украины принес публичные извинения и заявил, что сотрудничает с корейскими властями, "чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование дела".

Сегодня стало известно, что Министерством иностранных дел Украины было принято решение отозвать дипломата из долгосрочной командировки и вернуть его в Украину.

"Все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания", - говорится в сообщении.