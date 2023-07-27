МИД Украины отозвало из Южной Кореи дипломата, устроившего драку в баре в Сеуле
В четверг, 27 июля, МИД Украины отозвало из Южной Кореи дипломата, устроившего пьяную драку в баре в Сеуле, где тот напал на правоохранителя и работницу заведения
Об этом пишет спикер МИД Олег Николенко .
26 июля южнокорейское издание KBS сообщило, что в ночь со вторника на среду в полицию поступило сообщение о драке в сеульском баре. Оказалось, что 40-летний дипломат из посольства Украины устроил потасовку с другими посетителями заведения, в ходе которой также напал на работницу бара и полицейского, пытавшихся разнять посетителей.
В конце концов дипломат был задержан.
27 июля МИД Украины принес публичные извинения и заявил, что сотрудничает с корейскими властями, "чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование дела".
Сегодня стало известно, что Министерством иностранных дел Украины было принято решение отозвать дипломата из долгосрочной командировки и вернуть его в Украину.
"Все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания", - говорится в сообщении.
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