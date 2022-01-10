МИД Украины осудило насилие во время событий в Казахстане
Министерство иностранных дел Украины сделало заявление о событиях в Казахстане и обратило внимание на развертывание на территории страны военных сил ОДКБ с доминированием российского контингента
Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.
"Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", - говорится в сообщении министерства.
В МИД отметили, что сейчас для Казахстана чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия.
Также Украина учла развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента.
"Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного срока", - отмечается в заявлении.
Украинцам на территории Казахстана МИД посоветовал оставаться в местах временного проживания и поддерживать связь с украинским посольством.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- В США заявили, что хотят услышать от властей Казахстана разъяснения по поводу приглашения в страну войск ОДКБ.
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