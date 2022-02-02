МИД Украины официально получил запрос от США на назначение дипломата Бринк послом в Киеве

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии РБК-Украина.



"Запрос поступил около недели назад. Сейчас идет стандартная процедура согласования кандидатуры", – рассказал Николенко.



Напомним, что 31 января стало известно о том, что президент США Джо Байден определился с кандидатурой на должность посла США в Украине – дипломатом Бриджит Бринк. Официально американская сторона тогда не сообщала об этом решении, поскольку еще не было согласования от Украины.



Напомним, с 2019 года в Украине нет посла США, высшим представителем является временный поверенный в делах.



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