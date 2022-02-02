МИД Украины официально получил запрос от США на назначение дипломата Бринк послом в Киеве
Министерство иностранных дел Украины официально рассматривает предложение Соединенных Штатов Америки о назначении дипломата Бриджит Бринк послом США в Украине
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии РБК-Украина.
"Запрос поступил около недели назад. Сейчас идет стандартная процедура согласования кандидатуры", – рассказал Николенко.
Напомним, что 31 января стало известно о том, что президент США Джо Байден определился с кандидатурой на должность посла США в Украине – дипломатом Бриджит Бринк. Официально американская сторона тогда не сообщала об этом решении, поскольку еще не было согласования от Украины.
Напомним, с 2019 года в Украине нет посла США, высшим представителем является временный поверенный в делах.
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